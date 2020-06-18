شكرا لقرائتكم مصطفي الشامي: لائحة اتحاد الكرة الجديدة تعيد الروح للجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفي الشامي أمين صندوق بلدية المحلة، تفاصيل اجتماع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، موضحا أن اللجنة أكدت أن دوري القسم الثاني سيعود بعد انطلاق الدوري الممتاز بفترة زمنية مناسبة.

وقال الشامي أن أغلب الأندية تحفظت علي استئناف الدوري وطالبت بالإلغاء نظرا للظروف الصعبة الحالية والأزمات والتكلفة الكبيرة التي ستواجه الأندية، لكن هناك تمسك من جانب اللجنة بعودة المنافسات .

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وتطرق الشامي الي ملف اللائحة الجديدة ، وقال إن التصور الذي أعدته اللجنة الخماسية يعيد الروح للجمعية العمومية وهناك بنود غاية في الأهمية مثل شروط الترشح وبند تضارب المصالح وانتخاب الناءب من الخارج وكلها بنود تعتبر مكاسب للجمعية العمومية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة عقدت مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال صبحي، أن إتاحة بدء المنافسات الرسمية، لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو المقبل.

وأوضح وزير الرياضة أن الأندية ستحصل على فترة إعداد لمدة شهر قبل استئناف الدورى أواخر يوليو أو مطلع اغسطس المقبل على أقصى تقدير، وفق الإجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط