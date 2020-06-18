شكرا لقرائتكم الزمالك يسعي لحسم ملف فرجاني ساسي قبل انطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعي مسئولو الزمالك لحسم ملف التجديد للتونسي الدولي فرجاني ساسي قبل انطلاق الموسم الجديد ، حيث ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويسعي مسئولو الزمالك لحسم الملف مبكرا خوفا من اغراءات الأندية الخارجية للاعب الذي يقدم مستوي متميز مع الزمالك ومنتخب بلاده خلال المواسم الماضية، وسيقوم مسئولو الزمالك بالحصول علي توقيع اللاعب علي عقود التجديد فور وصوله القاهرة عقب فتح الطيران وعودة النشاط الرياضي بعدما أعد الزمالك مكافات تحفيزية وبنود إضافية لاغراء فرجاني ساسي بالتوقيع.

وكان الدولي التونسي فرجاني ساسي قد نفي الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي تحدثت عن رفضه تجديد عقده مع فريق الزمالك، وأكد فرجاني في تصريح لصحيفة "tunisienumerique" التونسية، من داخل المعسكر التدريبي الذي يخوضه رفقة منتخب تونس، أن التقارير التي تحدثت عن رفضه التجديد مع القلعة البيضاء، ليس لها أساس من الصحة.

وانتقد ساسي بعض التقارير التي تحدثت عن مبالغته المالية قائلا: "غريب أمر بعض الصحفيين، الأمر لم يفتح بعد ويجمعني بالفريق عقد ينتهي إلى حتى 30 يونيو 2021".

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وتابع: "تركيزي الآن منصب على الإستعداد بشكل جيد لاستئناف النشاط الرياضي، وأبرز مرحلة هي المنافسة بقوة على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، من أجل تعزيز نتائجنا الإيجابية هذه السنة".

يذكر أن فرجاني ساسي كان من بين الـ13 لاعبا الذين تم استدعاؤهم للدخول في معسكر تدريبي مغلق للمنتخب التونسي، و الذي سيمتد إلى حتى نهاية الأسبوع الجاري.