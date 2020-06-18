شكرا لقرائتكم ننشر الأكواد الـ5 الخاصة بعودة النشاط فى جميع الهيئات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على الأكواد الخاصة بعودة النشاط الرياضى بكافة الهيئات الرياضية من أندية ومراكز شباب و اتحادات ، وصالات الجيم ، والتي يصل عددها إلى 5 أكواد وفقا لما حددته وزارة الشباب و الرياضة

يحتوى الكود الأول على تعليمات عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب، وبينما الكود الثانى للاتحادات الرياضية ، وفيما يخص الكود الثالث فخاص بالمعسكرات المغلقة ، والرابع لصالات الجيم والأندية الصحية ، أما كرة القدم فتأتى تعليماتها في الكود الخامس.