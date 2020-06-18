شكرا لقرائتكم ننشر الأكواد الـ5 الخاصة بعودة النشاط فى جميع الهيئات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على الأكواد الخاصة بعودة النشاط الرياضى بكافة الهيئات الرياضية من أندية ومراكز شباب و اتحادات ، وصالات الجيم ، والتي يصل عددها إلى 5 أكواد وفقا لما حددته وزارة الشباب و الرياضة
يحتوى الكود الأول على تعليمات عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب، وبينما الكود الثانى للاتحادات الرياضية ، وفيما يخص الكود الثالث فخاص بالمعسكرات المغلقة ، والرابع لصالات الجيم والأندية الصحية ، أما كرة القدم فتأتى تعليماتها في الكود الخامس.
الكود الأول يشمل دليل الإجراءات والارشادات الصحية لعودة النشاط بالأندية، و يضم المراحل التنفيذية لعودة النشاط من تجهيز لعودة النشاط، و تحصيل الاشتراكات، وبدء النشاط، بدء ممارسة النشاط، و فق طبيعة كل لعبة.
الكود الثانى يخص الاتحادات الرياضية من إجراءات وقائية، قبل بدء النشاط، وأثناء وبعد المنافسات، بالإضافة إلى كيفية تجنب انتشار العدوى بين الرياضيين من المخلفات والأدوات الشخصية.
الكود الثالث يخص المعسكرات المغلقة، وتشمل اشتراطات المعسكرات المغلقة للمنتخبات والفرق القومية، والإجراءات الاحترازية التي تراعى عند التعامل مع المخلفات.
الكود الرابع يخص الأندية الصحية وصالات الجيم ، ويضم عدة مراحل الأولى الخاصة بالإعداد والتجهيز واتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير من يوليو 2020 ، المرحلة الثانية التشغيل الفعلى وفق الاشتراطات والضوابط الموضوعة من 15 يوليو مع وضع عدة ضوابط لعودة النشاط بالصالات، والأندية الصحية
الكود الخامس يخص المراحل الزمنية المقترحة لعودة نشاط كرة القدم، و الإجراءات الطبية والوقائية، والإجراءات التنظيمية بالاستادات والملاعب المرتبطة بعودة نشاط كرة القدم.
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