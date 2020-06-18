شكرا لقرائتكم بدء اجتماع اللجنة الخماسية بـ 6 أندية بالدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مسئولي 6 أندية بالدورى الممتاز ، ، وهى بيراميدز و الاسماعيلى ، و المصرى وسموحة ، و الجونة وحرس الحدود ، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع الأندية لمناقشة لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري

حضر عن سموحة احمد حسن ، و تامر موسى عن الاسماعيلى ، و نادر شوقى عن الجونة ، و اللواء مشهور أحمد عن حرس الحدود ، محمد الخولى من المصرى ، و عبد العزيز عبد الشافى زيزو من بيراميدز .

Advertisements

تختتم اليوم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاتها مع الاندية حيث تلتقي اللجنة اليوم مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، و 6 أندية جديدة بالدوري الممتاز هي بيراميدز والأسماعيلي والمصري وسموحة والجونة وحرس الحدود .

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.