شكرا لقرائتكم فاركو وغزل المحلة والمنصورة وأبو قير يؤكدون تمسكهم باستكمال دوري الدرجوة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلنت أندية فاركو وغزل المحلة والمنصورة وأبو قير للاسمدة موافقتهم علي استكمال دوري الدرجة الثانية وذلك دعما لقرار الدولة المصرية الخاص باستئناف المسابقات والأنشطة خاصة بعد ان منح الاتحاد الدولي الحكومات الحق في استكمال الدوري من عدمه، وأكد مسئولو الأندية الأربعة ان دوري الدرجة الثانية يتبقي فيه 5 مباريات فقط وبالتالي فسيكون من السهل استكماله في شهر اغسطس او سبتمبر المقلبلين.

ورفضت فاركو والمحلة والمنصورة وأبو قير للأسمدة التوقيع على الاستمارة التي اعدتها بعض الأندية الأخري والخاصة برفض استكمال المسابقة.

Advertisements

وكانت وزارة الرياضة قد عقدت مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال صبحي، إن إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو المقبل.

وأوضح وزير الرياضة أن الأندية ستحصل على فترة إعداد لمدة شهر قبل استئناف الدورى أواخر يوليو أو مطلع اغسطس المقبل على أقصى تقدير، وفق الإجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط.