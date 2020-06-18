شكرا لقرائتكم رياضات أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحقيق تحطم المروحية يكشف تفاصيل جديدة لوفاة براينت

الادعاء العام يطالب بسجن لامين دياك لأربعة أعوام

استئناف منافسات محترفي كرة المضرب في 14 أغسطس

إقامة بطولة الولايات المتحدة للتنس دون جمهور

فريق "ويليامز إي سبورتس" يفوز بسباق لومان 24 الافتراضي فريق "فيلوتشي إي سبورتس" يتصدر لومان 24 الافتراضي

الكشف عن تفاصيل المسار الجديد لرالي داكار 2021

"اتفاق مادي" على إقامة نزالين بين جوشوا وفيوري

الخميس.. الكشف عن تفاصيل رالي داكار 2021

فيدرر يعلن غيابه عن الملاعب حتى عام 2021



الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية يرعى سباق لومان الافتراضي

الأيرلندي كونور ماكغريغور يعلن اعتزاله

لاعبو دوري السلة الأميركي يناقشون بعض التفاصيل قبل الاستئناف

نجم كرة السلة دورانت يعلن نهاية موسمه

مايكل جوردان يتبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة العنصرية

إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر

رابطة دوري السلة الأميركي توافق على خطة استئناف الموسم في ديزني وورلد

الخميس المقبل.. كشف تفاصيل "رالي داكار 2021"

بسبب مخاوف كورونا .. طوكيو تسعى لترشيد نفقات الأولمبياد

نجوم كرة القدم يشاركون في بطولة "لاعبون بلا حدود"

"فورمولا-1" تقيم 8 سباقات في بطولة العالم 2020

فيدرر يزيح نجوم كرة القدم ويصبح الرياضي الأعلى أجراً

وفاة أسطورة التنس الأسترالي آشلي كوبر

لا أثار للكحول أو المخدرات في جثة قائد طائرة كوبي براينت

تمديد تعليق منافسات التنس حتى 31 يوليو

النصر بطلاً لدوري محمد بن سلمان الإلكتروني

باخ: نتوقع تحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار لأولمبياد طوكيو

وفاة مصارع سومو ياباني بسبب كورونا

أونيل يطالب بإلغاء موسم دوري كرة السلة الأميركي

دوري كرة القدم الأميركية يخطط للسير على نهج الدوري الألماني

تأجيل الأولمبياد يضع القوات المسلحة الألمانية في ورطة

تايسون وهوليفيلد يعتزمان إقامة نزال خيري بعد 23 عاماً إعلانات اليوم

الاسبوع تحقيق تحطم المروحية يكشف تفاصيل جديدة لوفاة براينت (5325 مشاهدة)

بولونيا يكافئ مدربه المصاب بالسرطان بعقد جديد ... (5013 مشاهدة)

استكمال دوري أبطال أوروبا ببطولة مصغرة في لشبونة (3659 مشاهدة)

قرعة كأس آسيا للناشئين تضع السعودية في المجموعة الرابعة (3587 مشاهدة)

نابولي يعبر يوفنتوس ويتوج بكأس إيطاليا (1884 مشاهدة) رفع تعليق النشاط الرياضي في السعودية.. وعودة ... التدريبات ابتداء من 21 يونيو (14900 مشاهدة)

المسحل يكشف موعد انتهاء الدوري ويؤكد استكمال كأس الملك (6723 مشاهدة)

معسكر إعدادي للهلال في الطائف (6699 مشاهدة)

زيدان "يوبخ" لاعبي ريال مدريد بعد الفوز على إيبار (5601 مشاهدة)

تحقيق تحطم المروحية يكشف تفاصيل جديدة لوفاة براينت (5325 مشاهدة) الإستاد.. رقم 1 خالد الربيعان

الإستاد.. رقم 1 خالد الربيعان التسريب.. لمصلحة من؟ جاسب عبد المجيد

التسريب.. لمصلحة من؟ جاسب عبد المجيد الأندية في حيرة فرح سالم

الأندية في حيرة فرح سالم إن كان التشفير على الأبواب سعد المهدي

إن كان التشفير على الأبواب سعد المهدي «خطأ عاطفي» يا رئيس الهلال! أحمد الفهيد

«خطأ عاطفي» يا رئيس الهلال! أحمد الفهيد الدوري و(ماذا لو)..؟ إياد عبدالحي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.