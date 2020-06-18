شكرا لقرائتكم بولونيا يكافئ مدربه المصاب بالسرطان بعقد جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كافأ نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم الأربعاء مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش الذي أشرف على تدريبه رغم معاناته من مرض سرطان الدم، بتمديد عقده لمدة عام.

وتم تشخيص إصابة الصربي البالغ من العمر "51 عاما" بالمرض قبل بداية الموسم، وخضع لعملية زرع نخاع العظم.

وقال النادي في بيان: يعلن نادي بولونيا إف سي 1909 أنه توصل إلى اتفاق مع سينيسا ميهايلوفيتش لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2023.

وكان ميهايلوفيتش قال هذا الأسبوع إنه يشعر بأنه أقوى من ذي قبل بعدما أمضى الموسم يقسم وقته بين المستشفى والملعب.

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واستلم ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في يناير 2019 خلفا لفيليبو إينزاغي، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق في الدرجة الأولى.

وكان بولونيا حينها في المركز الثامن عشر بفوزين فقط من 21 مباراة عندما استلم المدرب الصربي الذي لعب للعديد من الأندية الايطالية منها إنتر ميلان، لاتسيو، روما وسمبدوريا، وقاده إلى المركز العاشر.

وقرر بولونيا في نهاية الموسم تمديد عقد ميهايلوفيتش حتى يونيو 2022، ويحتل بولونيا حاليا المركز العاشر وسيستضيف في 22 يونيو الحالي، يوفنتوس المتصدر، في أول مباراة له منذ تعليق المنافسات قبل أربعة أشهر تقريبا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وهي المرة الثانية التي يشرف فيها ميهايلوفيتش على تدريب بولونيا بعد موسم 2008-2009.