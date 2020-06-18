رياضة عربية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - رابطة المحترفين تعلن عدم استكمال الدوري الإماراتي

استئناف الدوري الكويتي في 15 أغسطس

استئناف الدوري المصري في أواخر يوليو

نجم منتخب العراق السابق أحمد راضي يخضع لفحص " كورونا

الزمالك المصري يمدد تعاقده مع المدرب كارتيرون الكشف عن الموعد المقترح لعودة المنافسات في مصر

مدرب الجزائر ينفي التواصل مع لاعب فرايبورغ ونجل زيدان

الحكومة الأردنية تسمح باستئناف النشاط الرياضي

الأهلي المصري يغرم عاشور بسبب مقابلة إعلامية

الاتحاد اللبناني يعلن عن إلغاء الموسم بسبب كورونا



إصابة المدير الفني للاتحاد المصري بفيروس كورونا

الزمالك: حياتو منح لقب "نادي القرن" لمن لا يستحق

الاتحاد التونسي يعلن استئناف الموسم في أغسطس

الأهلي المصري: العين الإماراتي لم يطلب معلول

الدوري الكويتي ينتظر قرار وزارة الصحة قبل "الاستئناف"

النصر الإماراتي يعلن تعاقده مع تيغالي

متصدر الدوري الجزائري يطالب بإنهاء الموسم

الاتحاد التونسي يؤجل استئناف الدوري إلى أغسطس

تقارير: الوحدة الإماراتي يستغني عن حمدان الكمالي

نيغريدو يرفض التجديد ويرحل عن النصر الإماراتي

الاتحاد الجزائري يعلن عن خطة استئناف مسابقاته

اتحاد الكرة الإماراتي يقرر عودة النشاط في أغسطس

6 مرشحين محتملين لتدريب المنتخب الإماراتي

الاتحاد الجزائري يدعم متضرري كورونا

حل مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي

لاعب بن قردان أول مصاب بكورونا في الدوري التونسي

إيقاف أنشطة كرة القدم في الإمارات حتى إشعار آخر

الاتحاد التونسي: الموسم الحالي لن يلغى

الاتحاد التونسي يبحث صناعة أقنعة واقية للاعبين لاستئناف الدوري

رويس ينصح سانشو بالبقاء مع دورتموند

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