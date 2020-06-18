رسميًا.. كينو يرحل عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي أتلتيكو مينيريو البرازيلي التعاقد مع كينو لاعب بيراميدز بعد نهاية فترة اعارته في صفوف الجزيرة الإماراتي الذي لم يبد رغبة في التعاقد معه بشكل نهائي.

وقدم أتلتيكو مينيريو لاعبه للجماهير من خلال تبادل للردود عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر بين كينو ورئيس النادي سيرجيو سيتي كامارا.

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وفيما لم يعلن النادي تفاصيل الصفقة، قالت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية أن كينو انضم إلى الفريق بداية من شهر يوليو المقبل وحتى ديسمبر 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وبرز كينو حين لعب في صفوف بيراميدز الموسم الماضي، لكنه خرج على سبيل الإعارة للجزيرة الإماراتي في الموسم الحالي.

انتقل كينو إلى بيراميدز قادمًا من بالميراس البرازيلي في صيف 2018 بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 10 مليون دولار، لكن صاحب الـ30 عامًا عاد مجددًا إلى بلاده ليرتدي قميص أتلتيكو مينيريو.