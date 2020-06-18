وفاة على السعيد قائد المصري الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توفي، ظهر اليوم الخميس علي السعيد نجم وقائد النادي المصري في عصره الذهبي عن عمر يناهز 55 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ولد علي السعيد في بورسعيد في الأول من يوليو عام 1965ولعب للنادي المصري في جميع مراحله السنة قبل الإعتزال والاتجاه للتدريب ليتولت منصب تولى منصب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأخضر ثم مدير البراعم.

ونعى النادي المصري واتحاد الكرة فقيده الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.