الرجاء: اتحاد الكرة أبلغنا بتحمل الدولة لتكاليف الاجراءات الطبية لعودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء الذي ينشط حاليًا في الدوري المصري الدرجة الثانية، إن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أبلغتنا بتحمل الدولى لتكاليف الاجراءات الاحترازية الطبية لاستئناف الموسم.

وعقدت اللجنة الخماسية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني لمناقشة خطة عودة الدوري واستكمال الموسم.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال رئيس نادي الرجاء: "اتحاد الكرة أبلغنا بتحمل الدولة سواء الوزارة أو الاتحاد نفسه تكاليف الاجراءات الطبية لاستكمال بطولة الدوري".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن يوم الاثنين الماضي، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية واحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.