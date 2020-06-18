رسميًا.. الإعلان عن مواعيد الجولات 33و34و35 من بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد مباريات الجولات 33، 34 و35 والتي ستقام في الفترة من 4 وحتى 13 يوليو المقبل.
وعادت منافسات كرة القدم لاستئناف نشاطها أمس الأربعاء، حيث خاض فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا مباراتيهما المؤجلتين ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد على الترتيب.
ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الـ30 من بطولة بريميرليج غدًا الجمعة بمباراتي نورويتش وساوثهامبتون، وتوتنهام ضد مانشستر يونايتد.
وتقرر أن تنطلق مباريات الجولة الـ33 في الرابع من يوليو المقبل وتُلعب على هذا النحو:
الجولة الـ33 تقام على 3 أيام:
السبت (4 يوليو)
1- نورويتش سيتي ضد برايتون (1:30)
2- مانشستر يونايتد ضد بورنموث (4:00)
3- ليستر سيتي ضد كريستال بالاس (4:00)
4- ولفرهامبتون ضد آرسنال (6:30)
5- تشيلسي ضد واتفورد ( 9:00)
الأحد (5 يوليو)
6- بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد (1:00)
7- نيوكاسل ضد وست هام (3:00)
8- ليفربول ضد أستون فيلا (5:30)
9- ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي (8:00)
الاثنين (6 يوليو)
10- توتنهام ضد إيفرتون (9:00)
الجولة الـ34 وتقام على 3 أيام:
الثلاثاء (7 يوليو)
1- كريستال بالاس ضد تشيلسي (7:00)
2- واتفورد ضد نورويتش سيتي (7:00)
3- أرسنال ضد ليستر سيتي (9:30)
الأربعاء (8 يوليو)
4- مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (7:00)
5- شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون (7:00)
6- وست هام يونايتد ضد بيرنلي (7:00)
7- برايتون ضد ليفربول (9:15)
الخميس (9 يوليو)
8- بورنموث ضد توتنهام (7:00)
9- إيفرتون ضد ساوثهامبتون ( 7:00)
10- أستون فيلا ضد مانشستر يونايند (9:15)
الجولة الـ35 وتقام على 3 أيام:
السبت (11 يوليو)
1- نورويتش سيتي ضد وست هام (1:30)
2- واتفورد ضد نيوكاسل (1:30)
3- ليفربول ضد بيرنلي (3:00)
4- شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي (6:30)
5- برايتون ضد مانشستر سيتي (9:00)
الأحد ( 1 يوليو)
6- وولفرهاميتون ضد إيفرتون (1:00)
7- أستون فيلا ضد كريستال بالاس (3:00)
8- توتنهام ضد أرسنال (5:30)
9- بورنموث ضد ليستر سيتي (8:00)
الاثنين (13 يوليو)
10- مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون (9:00)
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