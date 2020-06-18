"مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يواصل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة قوية ضد فالنسيا في تمام العاشرة مساء في المباراة التي تقام في ختام مباريات الأسبوع الـ 29 من الليجا.

واستأنف الدوري الإسباني نشاطه السبت الماضي بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتخطي الريال نظيره إيبار في أولى مبارياته بعد العودة التي على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" وهو الملعب الخاص بالفريق الثاني للنادي وذلك في ظل استمرار أعمال التجديد في استاد "سانتياجو برنابيو".

وتقام مباريات البطولة بقواعد مختلفة منها زيادة عدد التبديلات في المباراة إلى خمسة بدلا من ثلاثة تبديلات.

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وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق رؤوف خليف ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) بتعليق هيثم العماري ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر : نايل سات

تردد: 11766 أفقي .

معدل الترميز: 27500