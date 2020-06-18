محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أثارت صحيفة "ميرور" البريطانية الشكوك حول جاهزية الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي.
ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون يوم الأحد المقبل في ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة بريميرليج.
وقالت صحيفة "ميرور" إن صلاح تغيب عن مباراة فريقه الودية أمام بلاكبيرن، كما أشارت إلى غيابه عن الحصة التدريبية للريدز في ميلوود أمس الأربعاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح ربما يعاني من مشاكل في اللياقة البدنية، الأمر الذي قد يسبب انتكاسة لكتيبة كلوب التي تسعى للفوز على إيفرتون للاقتراب خطوة التتويج بكأس بريميرليج.
وشددت "ميرور" على أن المدرب الألماني يورجن كلوب سيتعزز بعودة أندي روبرتسون الذي غاب هو الآخر عن مباراة بلاكبيرن الودية، لكنه شارك في تدريب الأربعاء كاملا.
جدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة (بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني) ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط على التتويج بلقب بريميرليج.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يغيب عن الديربي؟.. ميرور تثير الشكوك حول جاهزية صلاح لمواجهة إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.