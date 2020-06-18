هل يغيب عن الديربي؟.. ميرور تثير الشكوك حول جاهزية صلاح لمواجهة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثارت صحيفة "ميرور" البريطانية الشكوك حول جاهزية الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون يوم الأحد المقبل في ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة بريميرليج.

وقالت صحيفة "ميرور" إن صلاح تغيب عن مباراة فريقه الودية أمام بلاكبيرن، كما أشارت إلى غيابه عن الحصة التدريبية للريدز في ميلوود أمس الأربعاء.

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ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح ربما يعاني من مشاكل في اللياقة البدنية، الأمر الذي قد يسبب انتكاسة لكتيبة كلوب التي تسعى للفوز على إيفرتون للاقتراب خطوة التتويج بكأس بريميرليج.

وشددت "ميرور" على أن المدرب الألماني يورجن كلوب سيتعزز بعودة أندي روبرتسون الذي غاب هو الآخر عن مباراة بلاكبيرن الودية، لكنه شارك في تدريب الأربعاء كاملا.

جدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة (بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني) ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط على التتويج بلقب بريميرليج.