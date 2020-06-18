محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال مصدر بالأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة الأول اتفق أمس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون لرينيه فايلر على خضوع لاعبو الفريق لمسح طبي يومي السبت والأحد المقبلين كاجراء إحترازي بسبب فيروس كورونا.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي :" المسح سيتم داخل مقر النادي بالجزيرة من أجل ضمان سلامة كل عناصر الفريق من جهاز فني واداري ولاعبين، وربما يتم استئناف المران الجماعي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو الجاري.
واتم :" هناك اقتراح أيضا بتقسيم لاعبو الفريق إلي مجموعتين خلال التدريبات وفي توقيتات مختلفة كاجراء احترازي وتطبيقا لقرار التباعد الاجتماعي وحتي لا تزدحم غرفة خلع ملابس الفريق بعدد كبير من اللاعبين.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن عودة التدريبات يوم 20 يونيو الجاري على أن يكون المجال مفتوحًا لاستئناف المسابقات الرياضية يوم 25 يوليو.
وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين اللجنة الخماسية ومندوبي الأندية لمناقشة عودة النشاط.
كانت هذه تفاصيل خبر داخل مقر الجزيرة.. الأهلي يجرى مسحات كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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