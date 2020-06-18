داخل مقر الجزيرة.. الأهلي يجرى مسحات كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر بالأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة الأول اتفق أمس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون لرينيه فايلر على خضوع لاعبو الفريق لمسح طبي يومي السبت والأحد المقبلين كاجراء إحترازي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي :" المسح سيتم داخل مقر النادي بالجزيرة من أجل ضمان سلامة كل عناصر الفريق من جهاز فني واداري ولاعبين، وربما يتم استئناف المران الجماعي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو الجاري.

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واتم :" هناك اقتراح أيضا بتقسيم لاعبو الفريق إلي مجموعتين خلال التدريبات وفي توقيتات مختلفة كاجراء احترازي وتطبيقا لقرار التباعد الاجتماعي وحتي لا تزدحم غرفة خلع ملابس الفريق بعدد كبير من اللاعبين.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن عودة التدريبات يوم 20 يونيو الجاري على أن يكون المجال مفتوحًا لاستئناف المسابقات الرياضية يوم 25 يوليو.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين اللجنة الخماسية ومندوبي الأندية لمناقشة عودة النشاط.