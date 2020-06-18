من هي اليونانية "ديمي" بطلة الأزمة الأخلاقية الجديدة لوردة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشفت صحيفة "on sport" اليونانية أزمة أخلاقية جديدة لعمرو وردة نجم باوك اليوناني صحفية يونانية تُدعى "ديمي ستاماتيليا".

ونشرت الصحيفة رسائل وردة للصحفية موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وهو ما لم ينفه اللاعب الذي اكتفي بغلق حسابه على "إنستجرام".

ديمي ستاماتيليا من مواليد الـ24 من مارس ودرست الصحافة واللياقة البدنية، وتعيش في العاصمة اليوناينة أثينا وتعمل مراسلة رياضية متخصصة في أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.

تعمل الصحفية اليونانية بموقعي Thrylos24.gr وSportStoNoto.gr الرياضيين بحسب حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" إضافة لعملها مدربة شخصية في جيم أدونيس كالاماتا.

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قالت ديمي لموقع nyxtobaths اليوناني إنها مرتبطة عاطفيًا وتملك أخًا واحدًا يدعى "إيوانيس" وأخت تدعى "لينا".

بدأت حكاية وردة مع الصحفية اليونانية بمقابلة صدفة في أحد المتاجر بكولوناكي -أحد أحياء مدينة أثينا-، وبعدها منحها حسابه عبر "إنستجرام" من أجل التواصل معها.

ووفقاً لصحيفة "on sport" اليونانية فإن الصحفية لم ترغب في التواصل مع وردة، إلا أنه عثر على حسابها بإنستجرام، وبدأ في التواصل معها، ووجه لها الدعوة للقدوم لقضاء يوم معه متكفلاً بتذكرة السفر ولكنها رفضت.

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريب رسائل لوردة، وسبق وحدث الأمر نفسه عندما كان اللاعب في معسكر منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وتسبب حينها في هجوم واسع ضده ومطالب باستبعاده.

وكان وردة عاد لنادي باوك بعد أن قرر نادي لاريسا الذي كان يلعب لصالح صفوفه على سبيل الإعارة، الاستغناء عن خدماته بسبب مخالفات تأديبية خطيرة دون الكشف عنها.