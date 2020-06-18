محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير مغربية، إن الإسباني خوان كارلوس جاريدومدرب الوداد المغربي يسعى للتخلص من إبراهيم النقاش لاعب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية فإن المدرب الإسباني ينتظر معرفة مستقبله مع الوداد لتقديم تقريره لإدارة النادي بشان اللاعبين الذين لا يرغب في تواجدهم مع النادي خلال الفترة المقبلة.
وأضافت "المنتخب" أن جاريدو يسعى للتخلص من النقاش بسبب "عامل السن"، لافتة إلى أن مدرب الوداد يحاول ضم لاعب قوي بدنيًا وهي الصفة التي لم تعد متوفرة في النقاش الذي افتقد الكثير من بريقه -بحسب وصف الصحيفة-.
ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عند استئنافه.
كانت هذه تفاصيل خبر منافس الأهلي.. تقارير: التخلص من "النقاش" ضمن خطط جاريدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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