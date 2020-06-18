اكتشاف حالة إيجابية بفيروس "كورونا" في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية وحيدة بفيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19".
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي" سبورتس فقد تم اكتشاف حالة واحدة إيجابية من أصل 1541 اختبارًا في الجولة التاسعة من الاختبارات.
وعادت منافسات كرة القدم لاستئناف نشاطها أمس الأربعاء، وخاض فريقا مانشستر سيتي وأستون فيلا مباراتيهما المؤجلتين ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد على الترتيب.
ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الـ30 من بطولة بريميرليج غدًا الجمعة بمباراتي نورويتش وساوثهامبتون، وتوتنهام ضد مانشستر يونايتد.
جدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة (بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني) ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط على التتويج بلقب بريميرليج.
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