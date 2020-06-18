شكرا لقرائتكم الأهلي يمدد إعارة وليد أزارو على طريقة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن رغبة نادي الإتفاق السعودي في بقاء المغربي وليد أزارو حتى نهاية الموسم الحالي تتشابه مع رغبة الأهلي في بقاء رمضان صبحي مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم أيضاً بعدما تسببت "جائحة" كورونا في تأجيل إنتهاء الموسم الرياضي في العالم كله تقريباً.

وتوقف الدوري المصري منذ مارس الماضي بسبب "جائحة" كورونا وهو ما حدث في جميع دوريات العالم ومنها بالطبع الدوري السعودي الذى تقرر إستئنافه يوم 4 أغسطس المقبل فيما سيعود النشاط الرياضي في مصر يوم 25 يوليو المقبل حسب تأكيدات الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة .

Advertisements

وقال أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" : مثلما طلب الأهلي تمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري من هيدرسفيلد الأنجليزي وهو ما وافق عليه الأخير، طلب نادي الإتفاق السعودي تمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم الكروي في السعودي.

وكان من المفترض أن تنتهي إعارة رمضان صبحي للأهلي في 30 يونيو الجاري وهو نفس موعد إنتهاء إعارة أزارو للإتفاق السعودي لكن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر منذ عدة أسابيع تمديد جميع الإعارات بين الأندية حتى نهاية الموسم الكروي بسبب تجميد النشاط فترة طويلة على خلفية وباء كورونا.