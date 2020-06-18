الامارات | مجموعة متوازنة لمنتخب الناشئين في نهائيات كأس آسيا 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة متوازنة لمنتخب الناشئين في نهائيات كأس آسيا 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً لكرة القدم، والتي جرت اليوم، ونظمتها إدارة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنظام الاتصال المرئي، المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة هي الثانية، والتي تضم طاجيكستان وعُمان واليمن، علما ان البطولة مقررة في البحرين من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخباً.

وبحسب نظام القرعة فقد قسمت المنتخبات الـ 16 ً على أربع مجموعات، بحيث ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى قبل النهائي رسمياً للمشاركة في كأس العالم سنة 2021، والمقررة في بيرو.

وصُنفت المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، بحسب نتائج النسخة الماضية للبطولة التي أقيمت في ماليزيا، حيثُ جاء منتخب البحرين "مستضيف البطولة" على رأس المجموعة الأولى وسيلعب ضد كوريا الشمالية وقطر وإيران، في المقابل ضمت المجموعة الثالثة، كوريا الجنوبية وأوزبكستان والهند وأستراليا، والرابعة اليابان وإندونيسيا والسعودية والصين.

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