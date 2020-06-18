شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع وزير الرياضة.. «استئناف النشاط بموسم جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس جلسته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخصوص ملف استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن الاحترام المتبادل بين اللجنة الخماسية ومندوبي الأندية جاء بعد الجلسة مع السيد الوزير، الذي أكد على ضرورة الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

وأضاف منصور، أن هناك مذكرة موقعة من 13 ناد قام بإعدادها النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أكدنا فيها على الترحاب باستئناف النشاط الرياضي في مصر، ولكن في موسم جديد لعدة أسباب.

واختتم رئيس الزمالك: «السيد الوزير أكد على إرسال المذكرة إلى اللجنة الخماسية لمناقشة طلبات الأندية واتخاذ القرار السليم، بعد مناقشة كافة الآراء الخاصة بكل ناد».