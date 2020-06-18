شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع تيمو فيرنر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، إنهاء إجراءات التعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم وهداف فريق أر بي لايبزيج، والمنتخب الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون يورو، وذلك بعدما تصارع على التعاقد مع اللاعب كبار أندية القارة العجوز، أبرزها ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد، بعد تألقه وسجله التهديفي المميز بالدوري الألماني.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي تشيلسي، وافق اللاعب صاحب الـ24 عاما على الانضمام للبلوز في شهر يوليو المقبل، بعد خضوعه للفحص الطبي، حيث سيبقى مع فريقه حتى نهاية الدوري الالماني.

ويعد فيرنر أحد أكثر المهاجمين الشباب تألقا في أوروبا بسبب سرعته وقدرته على إنهاء الهجمات حيث يجيد اللعب كجناح أو كمهاجم مركزي.

وسجل فيرنر هذا الموسم 32 هدفا وصنع 13 في 43 مباراة بجميع المسابقات ويتبقى له مبارتان هذا الموسم لتحسين هذه الأرقام.

وعلى الصعيد الدولي، خاض مع المنتخب الألماني 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، وتوج مع «المانشافت» ببطولة كأس القارات 2017.

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