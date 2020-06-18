شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يحسم الدورى أمام الإسماعيلى برباعية فى مباراة فاصلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 18 يونيو 1994 ، نجح الأهلي في الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الفاصلة التي أقيمت بإستاد الإسكندرية لتحديد بطل النسخة رقم 36 ، ليستعيد الأهلى لقبه المفضل بعد غياب "4" سنوات، متوجا بلقبه رقم "23"، تقدم الأهلي بهدفين مبكرين انتهي بهما الشوط الأول، حيث تقدم محمد رمضان في الدقيقة التاسعة أثر تمريرة ذكية من وليد صلاح الدين، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 15 بيسراه من عرضية وليد صلاح الدين أيضا، لتمر الكرة فوق يد سعفان الصغير.

وفي الدقيقة 57 أهدر بشير عبدالصمد هداف الدوري ركله جزاء احتسبها التونسي فتحي بوسته إثر لمسة يد على جمال السيد.

لم تمر سبع دقائق حتى ضاعف محمد رمضان النتيجة مسجلا هدف الشخصي الثالث "هاتريك" برأسه من عرضية رضا عبدالعال، وفى الدقيقة 67 سجل البديل أيمن شوقي الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4/0 لصالح الأهلي.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة يسيطر الدراويش على مجريات المباراة ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق البديل المخضرم عماد سليمان، وأحمد رزق، وأخيرا إيهاب جلال في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الأهلي في المباراة الفاصلة بقيادة الإنجليزي الآن هاريس كان مكونا من :

أحمد شوبير "كابتن الفريق"، مشير حنفى، جمال السيد، عمرو الحديدي، أسامة عرابي، ياسر ريان، هادي خشبة، رضا عبدالعال، وليد صلاح الدين (عادل عبدالرحمن)، الغاني أحمد فيليكس (أيمن شوقي)، محمد رمضان "في آخر مبارياته الرسمية".

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تشكيل الإسماعيلي في المباراة الفاصلة كان مكونا من:

سعفان الصغير، عاطف عبدالعزيز، أحمد رزق، حمزة الجمل، أيمن رجب، فوزي جمال، محمد فكري الصغير، إيهاب جلال، عصام عبدالعال (قدري لطفى)، بشير عبدالصمد، أحمد العجوز (عماد سليمان).

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.