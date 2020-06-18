شكرا لقرائتكم فايلر يخطر الأهلى بموعد وصوله القاهرة بعد تحديد 4 رحلات من ألمانيا وسويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق للإستفسار عن موعد عودته للقاهرة من أجل قيادة تدريبات الفريق خاصة وأن التدريبات ستعود في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الأخير بعودة الفرق للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري على أن يعود النشاط الرياضي يوم 25 يوليو المقبل.

وأكد فايلر لأدارة الاهلي أنه سيعود أواخر الشهر الجاري على متن أحدى الرحلات التى ستصل القاهرة أواخر يونيو الجاري قادمة من ألمانيا أو سويسرا وعددها 4 رحلات يفصل بينها أيام قليلة وسيتم إختيار أحداها حسب ظروف الطيران التى تعانى حالياً بسبب تجميد الطيران على خلفية "جائحة" كورونا.

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وسافر رينيه فايلر إلى سويسرا الجمعة الماضى على متن إحدى الطائرات الخاصة التى استقلها من مدينة الجونة رفقة أحد أهم رجال الأعمال فى مصر ، وحصل المدير الفنى للأحمر على موافقة إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا فى إجازة تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين يزور خلالها أسرته التى تقيم هناك، خاصة أنه لم يسافر إلى بلاده منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى، وبعد الإعلان عن استئناف النشاط الكروى فى مصر يوم 25 يوليو كموعد مبدئى حتى الآن.

ويقود الجهاز المعاون للمدرب السويسرى تدريبات الفريق المقرر استئنافها خلال الأيام المقبلة لحين عودة فايلر من سويسرا وتقرر أن يقود ديفيد سيزار المدرب العام تدريبات الفريق ومعه باقى الجهاز المكون من ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وسامى قمصان المدرب المساعد وتوماس بيكيل مدرب الأحمال البدنية، تدريبات الفريق لحين عودة فايلر من سويسرا.

ويتشاور فايلر حالياً مع زوجته بشأن التجديد للأهلى وإعلان هذه الخطوة رسمياً، بعدما اتفق مع مسئولى القلعة الحمراء على التوقيع لمدة موسمين، حسبما كشف المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى فى وقت سابق، وأكد أنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجرى ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.