شكرا لقرائتكم أيمن يونس : الدورى لازم يرجع.. وواثقون فى خبرة الجناينى لإنجاح ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق بقرار عودة مسابقة الدوري بعد تجميد شهور طويلة ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت : "لازم ياجماعة نتجاوز فكرة أن بعض الاندية عايزة الدوري يرجع عشان تفوز باللقب ، وفكرة أن بعض الاندية رافضة عشان خايفة من الهبوط ، لازم نعدى المرحلة دي ، أحنا واثقين فى عمرو الجناينى رئيس اتجاد الكرة وفى الشباب اللى معاه وعارفين أنهم هيوصلوا بالمسابقة لبر الأمان"

وتابع أيمن يونس : " عندنا دراسات بتقول أن هيكون فى خسائر فادحة حال الغاء المسابقة يبقى لازم على قد مانقدر نقلل هذه الخسائر ونرجع البطولة عشان اقتصاديات كرة القدم بعيداً عن أى مصالح ".

وفى وقت سابق ، أكد أيمن يونس، أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين، بينما لن يجد الموهوبون أى معاناة فى استرداد مستواهم، وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الإسبانى. وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لاستعادة فورمتهم، إنما الموهوبون لا يجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل، وأكبر دليل ما رأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدورى الإسبانى".

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وعن جائحة كورونا قال أيمن يونس، "تفاءلوا وأبشروا ستزول الغمة قريباً، دول كثيرة اقتربت من التوصل للقاح المنتظر، تفاءلوا وخلوا عندكم أمل بس بلاش استهتار ولا استبياع، قلبى بيقولى لن يمر شهر سبتمبر إلا وقد زال الفيروس وعادت الحياة الطبيعية".

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.