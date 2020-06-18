لاعبو المقاصة: لا نعلم موعد التدريبات رغم تحديد الدورى

جدة - عمرو شويل كشف لاعبو فريق مصر للمقاصة عن مفاجأة بعدم معرفتهم بموعد عودتهم للتدريبات مرة أخرى رغم اعلان وزارة الشباب والرياضة بموعد عودة لتدريبات الجماعية لكل الفرق بدءا من بعد غد 20 يونيو الجاري، حيث أكد لاعبو فريق مصر للمقاصة عدم تواصل أى من أعضاء الجهاز الفني أو الإداري أو إدارة النادي معهم بشان مواعيد التدريبات او البرنامج الزمني للفريق، وفسر بعض لاعبي المقاصة الموقف بأن الازمة المالية التي يمر بها النادي تأتي في مقدمة اهتمام الإدارة والجهاز الفني لتوفير مستحقات اللاعبين.

في نفس السياق رفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة استئناف الفريق تدريباته الجماعية خلال الفترة المقبلة، الا بعد حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة منذ ما يقرب من 8 أشهر، وكشف مصدر داخل فريق مصر للمقاصة ان إيهاب جلال تحدث مع إدارة النادي واكد لهم رفضه التام لخوض أي تدريبات جماعية في ظل وجود ازمة مالية تسببت في تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، ويأتي رد فعل إيهاب جلال عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري علي ان يعود الدوري بداية من 25 يوليو المقبل.

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واستقرت إدارة النادي علي تكليف عمرو مصطفي كامل المدير التنفيذي لشركة المقاصة سبورت بملف الأزمة المالية الناشئة بين النادي والشركة، والتي تسببت في تأجيل مفاوضات التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لحين عودة النشاط الرياضي المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث اتخذت إدارة المقاصة قرار بتأجيل المفاوضات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تسببت في عدم صرف رواتب اللاعبين لعدة أشهر.

وتبحث إدارة نادي مصر للمقاصة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، لعمل خطة تسويق نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسداد باقي مستحقات اللاعبين والهروب من الازمة المالية التي يعاني منها فريق مصر للمقاصة تسببت في عدم التزام إدارة النادي بسداد رواتب اللاعبين والجهاز الفني لفترة تزيد عن 8 أشهر ، مما جعل هناك حالة من الغضب داخل لاعبي الفريق والجهاز الفني، حيث تبحث الإدارة تسويق أجانب الفريق واللاعبين فوق سن الـ 30 لتوفير سيولة مالية للفريق.