شكرا لقرائتكم المدير التنفيذى للطائرة يكشف سبب التحقيق معى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم المدير التفيذى لإتحاد الكرة الطائرة أن إعتراضه على موعد الجمعية العمومية لتعديل بنود اللائحة التى تم تأجيلها لعدم البطلان قبل صدور تصنيف الأندية السبب فى تحويله للتحقيق من قبل اللجنة المؤقتة للإتحاد برئاسة سامح حمدى .

و قال عبد الدايم فى تصريح لـ الخليج 365 أنه رفض التوقيع على إجراءات الجمعية العمومية و إبلاغ اللجنة الأوليمبية بالأمر مما تسبب فى إنقلاب اللجنة المؤقتة عليه .

بينما كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة، عن إرسال مذكرة للجنة الأوليمبية للرد على الشكاوى التى تقدم بها أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد ضد اللجنة، ومن ثم تم تحويله للتحقيق لتعطيل سير عمل الاتحاد .

وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ اليوم السابع، أن ما يقوم به أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد من تقديم شكاوى لم يجد له تفسير غير تعطيل عمل اللجنة .

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وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن سبب إحالة المدير التنفيذى للتحقيق تقديم الأخير 4 شكاوى كيدية ضد اللجنة الى اللجنة الأولمبية، وقال سامح حمدي: عبد الدايم يتهم اللجنة المؤقتة للإدارة اتحاد الكرة بانهاء عمل موظفين وهذا غير صحيح لأن الحقيقى هو إنهاء عمل لجان لديها عمل خارجى فى ظل ظروف تعليق النشاط وليس إنهاء عمل موظفين.

وكشف سامح حمدى عن إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى للاتحاد .

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، إنه ينتظر بروتوكول وزارة الصحة مع الرياضة الذى سيتم إرساله للاتحادات الرياضية لتطبيقه فى حالة عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

كما كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .

بينما أكد حمدى على تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان مقررا إقامتها يوم 26 يونيو الجارى لحين الانتهاء من تصنيف الأندية الجديد حتى نهاية المسابقات حين إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا، و تحديد موعد جديد فور الإنتهاء من تحديد التصنيف