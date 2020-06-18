شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج يدعو اللاعبين والجهاز الفنى لاجتماع السبت للإعداد للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة مختار مختار والجهاز الإدارى بقيادة خالد مهدى واللاعبين لإجتماع ظهر السبت المقبل لمناقشة خطة الاستعداد لمسابقة الدوري العام ، حيث من المقرر أن يجتمع عامر مع الجهاز الفنى لمعرفة متطلباته للمرحلة المقبلة ثم يعقبه إجتماع مع اللاعبين للحديث عن أهداف المرحلة المقبلة عقب إقرار إستئناف مسابقة الدروي بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وفى وقت سابق ، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد الجلسة المثمرة التى جمعته بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والتعهدات التى حصل عليها لإنهاء كل التحفظات للنادى، وقال عامر فى تصريحات خاصة، "نوجه جزيل الشكر للجناينى، فقد لمسنا استعدادات جدية لعودة النشاط ودراسة لكل التحفظات التى طرحناها، ووجدنا ردودا مقنعة، لذا سنبدأ الاستعداد لعودة بطولة الدورى على الفور".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "لم يسألنا أحد فى الجلسة عن رأينا فى عودة النشاط الكروى من عدمه فهذا قرار دولة وعلينا الالتزام به وتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن فى هذه الأزمة الطارئة، الجناينى تعهد لبعض الأندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ".

Advertisements

وتابع أشرف عامر، "أبلغنا رئيس اللجنة الخماسية بأن الأندية لن تتكلف أية أعباء إضافية مادية، وأنه لن تكون هناك معسكرات طويلة لاستنئاف مباريات الدورى، كما أخطرنا أن الاتحاد سيتولى تطبيق الاحتياطات الطبية وإجراء المسحات والتحاليل لكافة عناصر اللعبة وبالتالى وافقنا لأن كل تحفظاتنا كانت تتلخص فى هذه النقاط الاعباء المادية الاضافية والاحتياطيات الطبية".

وتابع رئيس الإنتاج الحربى، "وعدنا الجناينى بأن تطول فترة إعداد اللاعبين وأن المسابقة لن تبدأ فى 25 يوليو المقبل ستكون بعد هذا الموعد بعد عزمه مناقشة الأمر مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد تمتد للأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وهو ما يمنحنا فرصة أكبر للإستعداد على المستوى الفنى وهذا أمر رائع".

وعن فكرة تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة قال عامر، "لم نناقش الأمر من الأساس فى ظل ترحيب الإنتاج الحربى باستكمال المسابقة بعد إزالة التحفظات السابقة التى كان مثار اعتراضنا ".