شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يبحث عن بدائل تحسبا لتأخر عودة اللاعبين الأفارقة فى الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى عن بدائل بالفريق تحسبا لتأخر عودة اللاعبين الأفارقة بصفوف الفريق من بلادهم بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات السبت المقبل عن أن يعود النشاط الكروى يوم 25 يوليه المقبل وهو ما وضع زعيم الثغر فى ورطة نظرا لسفر لاعبيه المحترفين لبلادهم منذ منتصف مارس المقبل .

ويضم الإتحاد السكندرى خمس محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى ، بالإضافة لليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده .

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ومن المقرر أن يقوم طلعت يوسف بتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الكافى بعد فترة الراحة التى امتدت لمدة 3 شهور بسبب جائحة كورونا ، فى ظل تمسكه بأنه لابد وأن يمنح مسئولى اتحاد الكرة فترة للأندية لا تقل عن شهرين لتجهيز لاعبيها قبل انطلاق مسابقة الدورى .

من ناحية اخرى انتقد طلعت يوسف القصور الموجود فى لوائح اتحاد الكرة بشأن المواسم التى يتم إلغاؤها دون تحديد بطل، وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أنا من أنصار اللوائح فيما يخص تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء الدورى، ولكن المواسم التى تم إلغاؤها لم يتم تحديد بطل لأن لوائح اتحاد الكرة لا يوجد فيها نص صريح بذلك وهذا يمثل علامة استفهام كبيرة".

وقال طلعت يوسف، "ده قصور كبير فى لائحة الجبلاية، أعلم أن أزمة كورونا غير متوقعة ولكننا لغينا مواسم قبل ذلك لماذا لم نعالج هذا القصور فى اللوائح بحيث يكون لدينا سند واضح وصريح نلجأ له فى مثل هذه الحالات دون أى جدل يثار فى هذا الشأن، أطالب المسئولين بالجبلاية بعلاج هذا القصور فى اللوائح".