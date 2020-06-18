شكرا لقرائتكم تعرف على روشتة الـ20 إجراء الواجب تطبيقها بالاتحادات لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على نسخة من الإجراءات والارشادات العامة الواجبة التطبيق بالاتحادات الرياضية ، خلال عودة النشاط الرياضى ، الفترة المقبلة ، والتي تشمل كل الألعاب ، سواء التلامسية ، أو الغير تلامسية .



وأرسلت الوزارة تلك الارشادات الى الاتحادات الرياضية لتطبيقها خلال الفترة المقبلة ، و التي تتمثل في ..

1 .اعتبارا من 15 يونية 2020 يقوم كل اتحاد بالتنسيق مع الهيئات التي تمتلك الملاعب والصالات وأماكن التدريب للبدء في التجهيز لعودة النشاط التدريبي بشكل تدريجي.



2 .على كل اتحاد تشكيل لجنة طبية وفريق عمل لإدارة الأزمة.

3 .اعتبارات من 1يوليو 2020 تبدأ العودة التدريجية لأنشطة الغير تلامسيه من تدريبات او منافسات )التنس – الدراجات - العاب القوي – الفروسية الخ( وما شابها من العاب ويفضل الألعاب التي تمارس في ملاعب أو أماكن مفتوحة



4 .الأنشطة والألعاب التلامسية بمستوياتها المختلفة يمكن بدء التدريبات اعتبارا من 1 يوليو 2020 ويمكن بدء المنافسات اعتبارا من 1 أغسطس 2020 وفقا لدرجات التلامس المختلفة و بتطبيق أكثر التزاما وبشكل تدريجي.

5 .في جميع مراحل العودة تكون اللجنة الطبية بالاتحاد هي المسئولة عن قرار العودة في ضوء الاشتراطات والإجراءات الصادرة من الجهات المعنية )لجنة الأزمات بمجلس الوزراء – وزارة الصحة – اللجنة الطبية بكال من اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة(.



6 .من مهام اللجنة الطبية بكل اتحاد القيام بالآتي:

- متابعة الإجراءات الطبية وعوامل الأمن والسلامة بملاعب التدريب والصالات التي تستضيف التدريبات وفقا لتعليمات اللجان الطبية بالاتحاد الدولي التابع له كل لعبة.



- تدريب جميع أفراد المنظومة الرياضية )مدربين – أخصائيين - إداريين – العبين – حكام – عمال ....( على كافة الإجراءات الوقائية، والارشادات بشكل دوري وامدادهم بكل ما يستجد من معلومات

إجراء فحوصات يوميه للرياضيين / المنافسين ) قياس درجة الحرارة بجهاز قياس الحرارة عن بعد - الفحوصات المختلفة المقررة من وزارة الصحة(



7 .الإشراف علي عودة التدريبات من مجموعات عمل منفصلة

8 .على كل اتحاد تجهيز حقيبة طبية للاعبي المنتخبات أو أعضاء الأجهزة المختلفة تشتمل على )جميع المطهرات والمناشف والأدوات الشخصية(





9 .التنبيه بعدم مشاركة الأدوات الشخصية بين الرياضيين أو عناصر الأجهزة المختلفة

10 .التنبيه بعدم تجميع اللاعبين في غرفه واحدة أو التجمع في غرف تغيير الملابس أو اي مكان مغلق غير جيد التهوية.



11 يتم التنبيه على جميع عناصر المنظومة بمراعاة المسافات الآمنة. Advertisements

12 على كل اتحاد توفير المطهرات ومواد التنظيف في جميع أماكن التدريب وممارسة النشاط أو أماكن تجمع اللاعبين.



13 يتم عقد الاجتماعات في الهواء الطلق أو في قاعات كبيرة.

14 يراعي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بصورة حازمة الصادرة من الجهات المختلفة )لجنة الأزمات بمجلس الوزراء – وزارة الصحة – اللجنة الطبية بكال من اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة( ومن أهمها:





المسافات الآمنة

تطهير وغسل اليدين





ارتداء الكمامة

استبعاد الذين لديهم اعراض مرضية





الكشف اليومي على جميع اللاعبين )تتبع الحالة الصحية لعناصر المنظومة(لمتطلبات كل رياضة وارشادات وتعليمات الاتحاد الدولي لكل لعبة من

15 يراعي اتباع الإجراءات الاحترازية في كل نشاط سواء )فردي و جماعي( وفقا هذه الرياضات.





16 على كل اتحاد إجراء تحديث يومي لقواعد بيانات اللاعبين ورصد الغيابات وأسبابها

17 على كل اتحاد اتخاذ تعهد مكتوب من اللاعب و ولي أمر اللاعبين بالموافقة علي عودة اللاعب للمشاركة في النشاط.





18 تكون عودة النشاط بالاتحادات الأولمبية وفقا لقرار اللجنة الطبية بالاتحاد المعني وبموافقة اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية بوزارة الشباب

والرياضة ووفقا للإجراءات الاحترازية المرسلة من الاتحاد الدولي التابع له كل لعبه.