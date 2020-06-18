شكرا لقرائتكم المدير الفنى للاتحاد السكندرى يطالب بتحليل PCR للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى بضرورة إجراء تحليل PCR على جميع لاعبى الدورى قبل النزول للتدريبات من جديد المقرر لها بعد غد السبب للإطمئنان عليهم بالشكل الكافى وحتى لا يكون هناك لاعب مصاب بكورونا وينقل العدوى لزملائه بعدها .

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد على عودة التدريبات السبت المقبل على أن يعود النشاط الرياضى يوم 25 يوليه المقبل مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية وتنفيذها بكل صرامة قبل وأثناء التدريبات وخلال المباريات الرسمية .

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وأضاف طلعت يوسف أن الدول الأوروبية التى نجحت فى عودة التدريبات قامت بذلك بعدما قل عدد الإصابات ، بالإضافة إلى أنهم يقوموا بتحليل PCR كل يومين للإطمئنان على اللاعبين ، ونحن نطالب بنفس التحليل كل أسبوع على أقل تقدير .

وكشف المدير الفنى للإتحاد أنه يتمنى نزول التدريب غدا وليس بعد غدا لحبه فى العودة للعمل من جديد ، مؤكدا أنه منذ أن اعتزل واتجه للتدريب لم يحصل على فترة راحة استمرت لمدة 100 يوم مثلما حدثت فى الموسم الحالى بسبب جائحة كورونا مؤكدا ان هناك بعض الأشخاص تفسر كلامه بشكل خاطئ .

وأختتم يوسف حديثه بأنه يتمنى أن نأخذ تدابيرنا الإحترازية الكافية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه بإصابة أحد اللاعبين فجأة ووقتها لن نستطيع أن نفعل شيئا مشيرا إلى أن مسئولو اتحاد الكرة اكدوا انه سيكون هناك مستشفى خاصة لعزل الرياضيين ، إلا أننا لم نعرف مكانها حتى اللحظة .