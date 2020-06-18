شكرا لقرائتكم غلطتا لويز تمنحان سيتي فوزاً ثميناً على أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق مانشستر سيتي بداية قوية لدى استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه أرسنال 3 - صفر يوم الأربعاء في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، ليؤجل بذلك التتويج المنتظر لليفربول المتصدر.

وافتتح رحيم سترلينغ التسجيل لمانشستر سيتي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لينهي اللاعب صياما عن التهديف استمر في 13 مباراة، ثم أضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 51 ، قبل أن يختتم البديل فيل فودين التسجيل بالهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. ويتحمل مدافع أرسنال ديفيز لويز، الذي شارك من مقعد البدلاء، جزءا كبيرا من المسؤولية عن الهدفين الأول والثاني، حيث ارتكب خطأ دفاعيا تسبب في الهدف الأول كما عرقل رياض محرز داخل منطقة الجزاء، ليتسبب في ضربة الجزاء ويحصل على البطاقة الحمراء. بينما قدم بيرند لينو حارس مرمى أرسنال، أداء رائعا وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة التي كانت كفيلة بتلقي أرسنال هزيمة مهينة.

ورفع حامل اللقب مانشستر سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 60 نقطة ليقلص الفارق الذي يفصله عن ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة وذلك قبل تسع مراحل من نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع.