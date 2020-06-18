الامارات | بالفيديو.. مرتضى منصور يتراجع عن فكرة تتويج الأهلي بتصريح غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مرتضى منصور يتراجع عن فكرة تتويج الأهلي بتصريح غريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور عن تصريحه السابق الخاص بإهداء لقب الدوري إلى النادي الأهلي، وعدم إكمال بطولة الدوري حيث أكد في تصريح جديد لقناة الزمالك التلفزيونية :أنا لم أقل أن الأهلي هو بطل الموسم الحالي".

وكان مرتضى منصور أكد من قبل أنه لا يمانع إعلان النادي الأهلي بطلا لمسابقة الدوري لموسم 2019-2020، من أجل الصالح العام، وحفاظاً على لاعبي الأهلي، قبل الأندية الأخرى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعاد رئيس النادي ونفى ذلك، وأوضح: الدوري هذا العام كأن لم يكن وهذا ما كتبناه في المذكرة، ولا يوجد ترتيب بالدوري، سيتم اعتماد ترتيب الموسم الماضي، بمعنى أن الأهلي سيذهب لبطولة أفريقيا لأنه بطل المسابقة، ومعه الزمالك لأنه الوصيف، والكونفدرالية سيتواجد بها المصري وبيراميدز".

وتابع: الثلاث نقاط التي تم خصمها من نادي الزمالك بسبب عدم لعبنا لمباراة الأهلي في الدوري، والقرارات التي اتخذت كأنها لم تكن أيضاً، كل ناد يدافع عن حقوقه، ولكن هناك صعود لأندية الدرجة الثانية لأنهم تعبوا، كل ناد يدافع عن حقوقه".

والمثير للجدل هو الفيديو المنتشر لمرتضى منصور وكان لقناة “صدى البلد” في وقت سابق، وأكد فيه أن هناك مذكرة من الأندية التي ترفض استكمال الدوري تقر بأنها لا تمانع من تتويج الأهلي بلقب 2019-2020.

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