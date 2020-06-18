- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الظفرة يدعم قرار الغاء الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
أكد نادي الظفرة الاماراتي دعمه وتأييده لقرار رابطة دوري المحترفين بعدم إستكمال النسخة الحالية من الدوري واصفا القرار بالحكيم.
واشار أحمد عمران القبيسي مشرف الفريق الى أن قرار الرابطة يتناسب مع الظروف الحالية التي يعيشها كل العالم بسبب فيروس كورونا .
وأضاف ان ليس لديهم ملاعب بها تكيف والطقس حار جدا في آب/أغسطس وايلول/سبتمبر كما أن الفرق توقفت فترة طويلة وبالتالي من الصعب عودة اللاعبين للمباريات دون إعداد طويل وانه بعد قرار إنهاء الموسم سيكون لدى الفرق الوقت الكاف للتفكير والعمل من أجل العودة إلى مباريات الدوري في النسخة المقبلة بشكل أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر الظفرة يدعم قرار الغاء الدوري الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.