الظفرة يدعم قرار الغاء الدوري الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

أكد نادي ​الظفرة الاماراتي​ دعمه وتأييده لقرار رابطة دوري المحترفين بعدم إستكمال النسخة الحالية من الدوري واصفا القرار بالحكيم.



واشار أحمد عمران القبيسي مشرف الفريق الى أن قرار الرابطة يتناسب مع الظروف الحالية التي يعيشها كل العالم بسبب فيروس كورونا .

وأضاف ان ليس لديهم ملاعب بها تكيف والطقس حار جدا في آب/أغسطس وايلول/سبتمبر كما أن الفرق توقفت فترة طويلة وبالتالي من الصعب عودة اللاعبين للمباريات دون إعداد طويل وانه بعد قرار إنهاء الموسم سيكون لدى الفرق الوقت الكاف للتفكير والعمل من أجل العودة إلى مباريات الدوري في النسخة المقبلة بشكل أفضل.