شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيفيل ينتقد قرار ارسنال الانتقال الى مانشستر قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 هاجم لاعب كرة القدم الانكليزي السابق غاري نيفيل نادي ​ارسنال​ على القرار الذي اتخذه بالحصول على وجبة ما قبل خوض مباراة ​مانشستر سيتي​ في مطار ستانستيد ومن ثم السفر الى مدينة مانشستر التي كانت تشهد طقساً عاصفاً عند الخامسة مساءً. ليعاني فريق المدرب الاسباني مايكل ارتيتا من اصابتين في الدقائق العشرين الاولى من عمر المباراة.

وكان نادي ارسنال قد انتقل الى مانشستر قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة، الامر الذي اثر سلباً على الفريق، حيث تعرض غرانيت تشاكا وبابول ماري الى الاصابة في الدقائق العشرين الاولى.

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