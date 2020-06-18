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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدينة نابولي لم تنم حتّى الصباح إحتفالا بكاس ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
تمكّن نابولي من تحقيق لقب كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد الفوز يوم الأربعاء على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح (4-2) عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
ولفتت شبكة سبورت ميديا سيت إلى أنّ مدينة نابولي شهدت ليل الأربعاء – الخميس إحتفالات عارمة في شوارعها إحتفاء بتحقيق لقب الكاس على حساب البيانكونيرو، وهو أول لقب يحققه البارتينوبي منذ عام 2014، عندما فاز بالسوبر على يوفنتوس أيضا.
وقالت الشبكة أن آلاف الجماهير تجمعت في ساحات المدينة وأغلبهم حضروا عبر دراجات نارية، رغم مخاطر إنتشار فيروس كورونا، وبقيوا في الشوارع حتّى ساعات الصباح الأولى.
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