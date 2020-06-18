أبرز الأرقام بعد فوز نابولي بلقب كاس ايطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

تمكّن نابولي من تحقيق لقب ​كأس إيطاليا​ لكرة القدم، بعد الفوز يوم الأربعاء على حساب ​يوفنتوس​ بركلات الترجيح (4-2) عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وإستطاع البارتينوبي أن يحقق لقب الكأس للمرة السادسة في تاريخه، معادلا رقم نادي فيورنتينا.

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ونجح نابولي بتحقيق الإنتصار الثالث على يوفنتوس تواليا في ثالث نهائي يجمع بينهما، بعد نهائي الكاس عام 2012 ونهائي السوبر عام 2014.

أما النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، يكون قد خسر لأول مرة في مسيرته نهائيّين متتاليّين، بعد نهائي السوبر ضد لاتسيو ونهائي الكأس ضد نابولي.

على صعيد متصل، فشل يوفنتوس بهز الشباك لمباراتين متتاليتين لأول مرة منذ عام 2015 (ضد ميلان في نصف النهائي وضد نابولي في النهائي).