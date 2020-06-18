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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادواردو يوافق على استكمال الموسم مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
أعلن الإعلامي والناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز أن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو سيستكمل الموسم الحالي مع الهلال بعد وصول النادي السعودي الى اتفاق معه من أجل تمديد عقده شهرين .
واشار الجماز عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية انه : “كل ما قيل عن أن إدواردو رفض تمديد عقده مع الهلال لمدة شهرين غير صحيح مؤكدا ان الهلال توصل لاتفاق مع اللاعب لتمديد العقد حتى نهاية الموسم ”.
وكانت تقارير صحيفة تركية قد اكدت ان فنربخشة التركي توصل الى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب البرازيلي للانتقال الى صفوفه في الموسم المقبل .
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