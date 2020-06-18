بيكيه ينتقد ريسيو ويطلب منه التحوّل الى معلّق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 إنتقد لاعب فريق ​برشلونة​ ​جيرارد بيكيه​ منافسه لاعب فريق ​ليغانس​ ريسيو كون الأخير إعترض كثيرًا على ضربة الجزاء التي نالها ليونيل ميسي والتي سجل من خلالها هدف. يُذكر ان المباراة إنتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2- 0 في منافسات الدوري الإسباني. وتمكنت صحيفة Cadena Ser من التقاط الحديث الذي دار بين الإثنين في الملعب حيث ان بيكيه نصح ريسيو بان ينتقل للتعليق.

وقال بيكيه حسب الصحيفة: "انت تعلّق على كل شيئ. احمل ميكروفون وإصعد الى غرفة التعليق وعلّق".

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