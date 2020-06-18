شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان دي بيك يقترب من مانشستر يونايتد بعد انسحاب الريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 اعتبرت صحيفة الماركا الاسبانية ان نادي ​ريال مدريد​ خرج من سباق الحصول على خدمات لاعب نادي ​اياكس امستردام​ ​دوني فان دي بيك​ لمصلحة نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي، واضافت الصحيفة الاسبانية ان دي بيك قد ينضم الى الفريق الانكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت الصحيفة الاسبانية ان ريال مدريد اتخذ قراره بعدم التوقيع مع اي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب الازمة المالية التي تضرب الاندية الاوروبية، الامر الذي سيجعل انتقال دي بيك مشرعاً امام مانشستر يونايتد.

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