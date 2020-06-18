قرعة كأس آسيا للناشئين تضع اليمن مع الإمارات والسعودية إلى جانب اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

اقيم اليوم حفل سحب قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 التي تستضيفه البحرين خلال الفترة من 24 تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية 12 كانون الأول/ديسمبر 2020 وذلك عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​ في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



واوقعت القرعة ​المنتخب السعودي​ في المجموعة الرابعة الى جانب اليابان حاملة اللقب وإندونيسيا والصين في المقابل وقع ​منتخب البحرين​ المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات كوريا الشمالية وإيران وقطر.

كذلك ضمت المجموعة الثانية ثلاثة منتخبات من غرب آسيا حيث تلعب عمان واليمن والإمارات إلى جانب طاجيكستان وصيفة حامل اللقب في حين ضمت المجموعة الثالثة كل من كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وأوزبكستان.

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وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات ​كأس العالم تحت 17 عاماً 2021​ في بيرو.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا بعد تغلبه على طاجيكستان بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.