شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينعى والدة هشام عبد المنعم مدرب عام منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وفاة والدة هشام عبد المنعم مدرب عام منتخب مصر للشباب مواليد 2001، والتى وافتها المنية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وحرص أعضاء اللجنة الخماسية على تقديم واجب العزاء هاتفيا لهشام عبد المنعم متمنيين للفقيدة الرحمة والمغفرة.

على صعيد متصل، يحرص ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، على إجراء دورات تدريبية ومحاضرات فنية بصفة مستمرة للاعبى المنتخبات خلال فترة توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.

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ويلقى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب ٢٠٠١ محاضرات on line على اللاعبين وعمل كورسات تدريبية منتظمة للاعبين يمارسونها خلال التواجد فى منازلهم.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة أن مسابقات الناشئين فى مصر ما زالت كما هى حتى الآن ولم يتم إلغاؤها كما يتردد، بسبب توقف النشاط الكروى لانتشار فيروس كورونا.

وقال محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة إنه سيتم حسم استمرار مسابقات الناشئين أو إلغائها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المسابقات معظمها كانت قد قاربت على الانتهاء .