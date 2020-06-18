شكرا لقرائتكم الاهلي يبحث مع فايلر عن مطالب المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستفسر مسئولو النادي الاهلي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن بعض اللاعبين الذين ينوي النادي الإستعانة بهم من أجل حسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب حيث طرح مسئولو الناديين خلال الجلسة التى جمعتهما أمس ، الأربعاء، في النادي إمكانية ضم لاعب أو أكثر من الأهلي للمقاولون في سبيل إتمام الصفقة التى قد يحسمها الأهلي على سبيل الشراء نهائياً وقد تتم على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين.

ويرغب الأهلي في حسم صفقة طاهر محمد طاهر في غضون الأيام المقبلة بعدما سبق وحصل النادي على توقيع اللاعب ليقترب الأخير من إرتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل بشكل قوي وأن كانت الأمور لم تُحسم بعد مع إدارة المقاولون العرب التى ترغب في ضم لاعباً أو أكثر من الأهلي يأتي في مقدمتهم ، باسم علي ظهير ايمن الأحمر المُعار للجونة والذى إنتقل للأهلي من المقاولون قبل عدة سنوات لذا فلابد من التحدث مع فايلر المتواجد حالياً في بلاده لقضاء أجازة لعدة أيام بشأن اللاعبين الذين يرغب المقاولون في ضمهم.

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على الصعيد ذاته ، قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أنه تلقى على هامش الجلسة التى جمعته بمحمود الخطيب أمس في الاهلي عرضا من الخطيب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الاهلي لضم اللاعب وأبدى رئيس الاهلي مرونة في طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على ان يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأي النهائي خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها ان تشهد التفاوض حول طاهر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في المقاولون وعضو مجلس إدارة النادي أن عرض الاهلي بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لاتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الاعارة لمدة موسم او موسمين أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.

وأضاف فتحي أن مجلس إدارة النادي سيناقش العرض مع اللاعب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس كما سيتم تحديد طلبات النادي المادية لعرضها على الاهلي وأن المقاولون سيكون حريصا على إعلان كافة المستجدات في حينها.