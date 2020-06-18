شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يعلن جاهزيته لعودة الدوري بعد تعهدات عمرو الجناينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدوري بعد الجلسة المثمرة التى جمعته بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة والتعهدات التى حصل عليها بغية إنهاء كل التحفظات للنادى ، وقال عامر فى تصريحات خاصة : "نوجه جزيل الشكر للجناينى فلقد لمسنا استعدادات جدية لعودة النشاط ودراسة لكل التحفظات التى طرحناها ، ووجدنا ردود مقنعة ، لذا سنبدأ الاستعداد لعودة بطولة الدوري على الفور"

ويضيف رئيس الانتاج الحربى : " لم يسألنا أحد فى الجلسة عن رأينا فى عودة النشاط الكروى من عدمه فهذا قرار دولة وعلينا الالتزام به وتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن فى هذه الأزمة الطارئة ، الجناينى تعهد لبعض الاندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى "

وتابع أشرف عامر : "أبلغنا رئيس اللجنة الخماسية أن الاندية لن تتكلف أية أعباء إضافية مادية وأنه لن يكون هناك معسكرات طويلة لإستنئاف مباريات الدوري كما أخطرنا أن الاتحاد سيتولى تطبيق الاحتياطات الطبية وإجراء المسحات والتحاليل لكافة عناصر اللعبة وبالتالى وافقنا لان كل تحفظاتنا كانت تتلخص فى هذه النقاط الاعباء المادية الاضافية والاحتياطيات الطبية".

ويضيف رئيس الانتاج الحربى : "وعدنا الجناينى أن تطول فترة إعداد اللاعبين وأن المسابقة لن تبدأ فى 25 يوليو المقبل ستكون بعد هذا الموعد بعد عزمه مناقشة الأمر مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، قد تمتد للأسبوع الأول من أغسطس المقبل وهو مايمنحنا فرصة أكبر للإستعداد على المستوى الفنى وهذا أمر رائع".

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وعن فكرة تتويج الاهلى بالدوري حال إلغاء المسابقة : " لم نناقش الأمر من الاساس فى ظل ترحيب الانتاج الحربى بإستكمال المسابقة بعد أزالة التحفظات السابقة التى كان مثار إعتراضنا ".

وفى وقت سابق قال اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، إن ناديه كان صاحب خطوة استباقية عن أندية الدورى حينما ناقش اللجنة الخماسية بعوائق عودة المسابقة منذ شهر، وقال عامر فى تصريحات خاصة، "تحدثنا مع اللجنة الخماسية منذ شهر بوجود صعوبة فى بعض الأمور الخاصة بعودة النشاط الكروى، لاسيما إن خزائن الأندية المصرية لن تتحمل نفقات إقامة معسكرات طويلة لاستكمال مباريات الدورى هذا الموسم".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "نفقات معسكر واحد ليلة المباريات يكلف خزائن الأندية مبالغ كبيرة، فماذا سنفعل لو قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة معسكرات طويلة لاستكمال مباريات المسابقة، فنحن حينها سنكون أمام مبالغ طائلة من يتحملها، فضلا عن التخوف من وقوع ضحايا لأطراف اللعبة ومطالبة بتعويضات كلها أمور لابد من حسمها قبل اتخاذ قرار نهائى بعودة المسابقة".

وتابع أشرف عامر، "نؤيد عودة الدوري وعدم إلغاء البطولة، ولكن مع وضع نظام لا يضر الأندية ويدمر ميزانياتها، لاسيما أن الأندية تعانى فى الأساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الأوضاع ".

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .