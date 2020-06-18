شكرا لقرائتكم حمادة عبد البارى : يحيى الدرع فى الطريق لإنهاء التجديد للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة عبد البارى مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الإتفاق مع يحيى الدرع نجم الفريق على التجديد للفريق بداية من الموسم الجديد نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة .

و أشار مدير فريق كرة اليد بنادى الزماك إلى أن اللاعب فى طريقع لتوقيع عقود التجديد فى خلال يومين ، مشيرا إلى أنه بصدد إنهاء ملق تجديد عقود أساسيين الفريق خلال المرحلة المقبلة .

Advertisements

كشف حمادة عبد البارى المدير الإدارى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك مسبقا عن الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر.

وقام الاتحاد الأفريقى بتأجيل لقاء السوبر بين الزمالك والنجم الساحلى الذى كان من المقرر إقامته أواخر مارس الماضى بالجزائر، لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد فى ظل تعليق النشاط حفاظا على سلامة اللاعبين.

واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو على إلغاء بطولة كأس الكئوس الأفريقية التى كان من المقرر أن يشارك فيها الأهلى شهر أبريل الماضى بالجزائر أيضا.