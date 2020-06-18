شكرا لقرائتكم شوبير: الجناينى لم يناقش مع الاندية إلغاء الدوري وتتويج الاهلى باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة لم يناقش فكرة إلغاء بطولة الدوري وتتويج الاهلى باللقب فى إجتماعاته مع أندية الدوري ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " اللى بيحصل ده تهريج ، الجناينى لم يناقش فكرة إلغاء الدوري وتتويج الاهلى باللقب ده قرار دولة لازم يتنفذ ، كل مايقال بخلاف ذلك روايات لا أساس لها من الصحة ومن نسج خيال أصحابها"

ويضيف شوبير : " بقول للجنة الخماسية لاتستجيبوا للضغوط ، إعلان جدول الدوري حتى لو ثلاثة أسابيع هو القول الفصل وسوف يحسم كل الامور ، لاتسمعوا للعويل والصراخ ، اسمعوا لصوت العقل فقط ، ورجعوا الحياة الكروية لطبيعتها مثل كل دوريات العالم ".

وأكمل : "ماذا سنفعل لو قررنا الغاء الدوري الحالى وقررنا بداية دوري جديد فى سبتمبر المقبل ومع أول اسبوع أصيب أحد اللاعبين بكورونا وتقرر إلغاء المسابقة ماذا سنفعل بعد ألغاء دورين ؟ ".

وتابع حارس الاهلى الاسبق : " فى الكرة المصرية نحن نفتقد أبسط عناصر النجاح بدليل غياب دوري المحترفين والرابطة التى تدير هذا الدوري ، أضعف الدوريات لديها هذا النظام ونحن فى سبات عميق ".

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وفى وقت سابق ، أكد الإعلامى أحمد شوبير أنه لا يلعب دور المحامى المدافع عن حقوق القلعة الحمراء، فى قضية عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى العام، وذلك بعد تأييده لقرار استئناف المسابقات، والذى أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس، حيث تعود الأندية إلى التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن تستكمل المسابقات بداية من 25 يوليو المقبل.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" الذى يقدمه على إذاعة أون سبورت: الأهلى لديه 41 دوري وبمقدوره الدفاع عن نفسه لا يحتاج محامى، أو مجاملات "زى ما فى مدرب قال كدا إمبارح".

وأضاف نجم الأهلي السابق: في موقفين أتذكرهم وقت الثورة عندما كان الزمالك متصدر الدورى والأهلى في المركز الثاني ورغم ذلك الأهلي ساند الزمالك في مطالبه بعودة الدورى.

واستطرد: الموقف الثاني كان وقت الدفاع الجوى وكان الزمالك متصدر والأهلى حارب لعودة الدوري وتوج الزمالك بطلا، الأهلى "مزعلش" ولم يقم بدعوة الأندية الرافضة لمحاربة قرار الدولة.

واسترسل شوبير: لا أفهم لماذا تتحدى الناس إرادة دولة بهذا الشكل، الناس اللي مش عايزة الدوري إما خائفة من هبوط أو لا تريد دفع مستحقات اللاعيبن.