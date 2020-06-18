شكرا لقرائتكم ماذا يخبئ الزمالك للثنائى رفعت وسيسيه؟ واحد إعارة والتانى للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت إدارة الزمالك في إعادة التفكير مرة أخرى بشأن موقف بيع الثنائي رزاق سيسيه واحمد رفعت لاعبا الفريق المعارين الي الاتحاد السكندري، وذلك بعد تمسك إدارة الاتحاد السكندري ببقاء الثنائي مع زعيم الثغر لموسم مقبل عقب تألقهما الموسم الحالي واصبحا من الاعمدة الرئيسية للاتحاد السكندري .

وتدرس إدارة الزمالك بيع احد اللاعبين واعارة الاخر للاتحاد السكندري بعدما تمسك محمد مصيلحي رئيس نائب الاتحاد السكندري على فتح خط مفاوضات جديد مع نظيره مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بشان التعاقد مع الثنائي رغم رفض الزمالك ، وكان اخرها قيام محمد مصيلحي بفتح المفاوضات مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على الهواء في مداخلة بقناة الزمالك طلب خلالها ضم أحمد رفعت وسيسيه لصفوف الاتحاد بتجديد إعارتهما، وهو ما يرفضه الزمالك ، حيث أكدت إدارة النادي انها لن تجدد اعارة الثنائي وستلجأ للبيع النهائي، الا ان الحاح محمد مصيلحي ونظرا للعلاقات القوية التي تجمع الناديين وادارتهما فان الزمالك بدأ في التفكير باعارة لاعب وبيع الاخر.

في سياق مختلف كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تفاصيل المذكرة التى أعدتها بعض الأندية فيما يتعلق بمستقبل بطولة الدورى فى الموسم الحالى، وقال مرتضى: "المذكرة تتضمن أن الموسم الحالى كأنه لم يكن ولم تتضمن وضع أى شىء فيما يتعلق ببطل الدورى".

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وأضاف رئيس الزمالك: "الأمر يتعلق أيضًا بدورى الدرجة الثانية وصعود الأول من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز"، موضحا: "فرج عامر كان من أول الأشخاص الذين طلبوا إلغاء الدورى لكن موقفه مع النادى الأهلى حاليًا".

وواصل مرتضى منصور: "جلستى مع وزير الرياضة كانت السبب فى تغيير لهجة اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى لكرة القدم مع الأندية اليوم"، موضحا أن الوزير تفهم موقف الأندية التى تطلب عدم استمرار الدورى.