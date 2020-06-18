شكرا لقرائتكم الخطيب يتجه للساحل الشمالى بعد اجتماعات مكثفة فى الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى الساحل الشمالي لقضاء أجازة تستغرق عدة أيام بعدما شعر بالأرهاق نتيجة المجهود الذي بذله خلال الأيام الماضية حيث عقد سلسلة من الأجتماعات المُكثفة في النادي كما حضر إجتماع إتحاد الكرة مع ستة أندية أول أمس ، الثلاثاء، بمقر الإتحاد لمناقشة عدة أمور خاصة بلائحة إتحاد الكرة الجديدة وعودة النشاط الرياضي وغيرها من الملفات التي تتعلق بالكرة المصرية.

كما حرص محمود الخطيب على الاجتماع ظهر أمس ، الأربعاء، بمدربي النشاط الرياضي في الاهلي بصالة الأمير عبدالله الفيصل، في وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي ، وقال محمود الخطيب، خلاله اجتماعه بمدربي النشاط الرياضي، إن قرار عودة النشاط مهم للغاية وتستحق الدولة عليه التحية والتقدير في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن الرياضة لها دور كبير في المساهمة مع مؤسسات الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكاملة، التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، بجانب تصور الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضي بالنادي، وكل مدرب عليه دور كبير في تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات.

واستقبل الخطيب، ظهر أمس بمقر الأهلي بالجزيرة، كلا من المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل، المشرف على الكرة، وذلك في إطار الروابط الوطيدة بين الناديين الكبيرين، والعلاقة المتميزة بين محمود الخطيب ومحسن صلاح، ودار حوار ودي للغاية بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.

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وحرص رئيس الاهلي على القيام بجولة تفقدية في مقر النادي بالجزيرة، ظهر أمس والاطمئنان على سير العمل في إدارة الاشتراكات، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وخالد مرسي مدير المقر، وعماد حلمي المدير المالي، واطمئن الخطيب على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصًا على سلامة الأعضاء أثناء عملية تجديد الاشتراكات، وكان مجلس إدارة الأهلي قد وافق على تجديد اشتراكات العضوية عبر تطبيق الأهلي، مع توصيل البطاقات الجديدة إلى منازل الأعضاء، ابتداءً من يوليو المقبل، وذلك ضمن الخطوات التي اتخذتها إدارة النادي للحفاظ على سلامة الجميع، في إطار التصدي لفيروس «كورونا المستجد»، وتماشيا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية.

وقام الخطيب، بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة ظهر أمس وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات، للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات، وفقًا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي بداية من 20 يونيو الجاري، واطمأن رئيس النادي على تنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الاحترازية، التي تم الإعلان عنها في السابق, حيث كان الأهلي سباقًا في تنفيذ تلك الإجراءات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وعقب الجولة التفقدية عقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب الفريق، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

فيما كان محمود الخطيب قد إستقبل الثلاثاء الماضي محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى وماجد سامى رئيس مجموعة وادى دجلة، فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة قبل حضور الثلاثي أجتماع إتحاد الكرة.