شكرا لقرائتكم الريشة الطائرة يخطط لـ عودة النشاط بمسابقات الحافز الرياضى فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام التهامى رئيس إتحاد الريشة الطائرة ، عن التخطيط لعودة نشاط الإتحاد بمسابقات الحافز الرياضى فقط ، نظرا لضيق الوقت و الإعداد للموسم الجديد ، مشيرا إلى أن خطط الإتحاد جاهزة مسبقا من قبل الإعلان عن خطة وزارة الشباب و الرياضة عن عودة النشاط تدريجيا .

و قال التهامى إن الإتحاد سيلتزم بالإجراءات الوقائية و التعليمات ، مشيرا إلى إنه يعتبر نفسه إتحاد محظوظ نظرا لأن المدير الفنى للمنتخب طبيب و يعلم جيدا كيفية تطبيق الإجراءات الوقائية .

كما كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن التخطيط لشراء جهاز قياس الحرارة للاعبين قبل العودة إلى التدريبات مجددا من أول يوليو، فى ظل خطة الإجراءات الاحترازية التى يسعى الاتحاد لتطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد جاهز بخطط منظمة من حيث الإجراءات الاحترازية فى التدريبات أو المنافسات .

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ويعد نشاط الريشة الطائرة من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى مؤتمر شرح خلاله خطة عودة النشاط تدريجيا .

وأكد الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن تسليمه خطة تتضمن 3 معسكرات خارجية للجنة الأولمبية فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو التى تم تاجيلها إلى يوليو 2021 ،حتى يكون اللاعبين جاهزون من خلال هذه الخطة لتحقيق الأهداف التى وضعها الاتحاد بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية التى عقدت اجتماعات مع جميع الاتحادات فى الفترة الماضية من أجل تجهيز برنامج إعداد للاعبين لمدة 12 شهرا يكون كافيا لتجهيز اللاعبين بعد استئناف النشاط الرياضى عقب الانتهاء من أزمة كورونا.