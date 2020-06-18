شكرا لقرائتكم شوبير : فى أندية هتتدرب ومدرب مستقيل هيرجع لما الكاف يعلن مواعيد دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق ، أن هناك بعض الاندية ستعود للتدريبات ومدرب مستقيل سيعود لممارسة عمله بعدما يعلن الاتحاد الافريقى الكاف مواعيد نصف نهائى دوري الابطال الافريقى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " سمعت أن فى مدرب استقال عشان خايف من كورونا ، مع أن اللى اعرفه أنه مقبضش من 4 شهور مش عشان كورونا ولا حاجة ، ولو الكاف أعلن يوم الاحد مواعيد مباريات نصف النهائى وأن المباريات سوف تلعب فى أغسطس سيعود المدرب لعمله وسيعود النادى لتدريباته ليستعد فوراً دون اعتراض وهيرجع يقول أصلهم ماتشين ياكابتن مش كتير ولو الكأس رجع هيلعبوا أصلهم ماتشات قليلة بردو ، إنما الدوري لأ مينفعش".

ويضيف شوبير : "والناس ترجع تقولى أنت عايز الاهلى ياخد الدوري ، دوري ايه ده الاهلى عنده 41 بطولة ، ياجدعان انا بتكلم عن صناعة بتحتضر مع الغاء الدوريات بشكل متتالى وبدون داعى ، والناس اللى بتقول نلغى الدوري الجديد بردو لأ ، ممكن نكمل الدوري القديم ونلعب الجديد بكثير من النظام وببعض التضحيات ".

وأكمل حارس الاهلى الاسبق : " ياجماعة فى رئيس نادى قاعد فى بيته بيقول للأندية فى القسم الثانى مين عايز يصعد وأنا هصعده ومين عايز حاجة فى نظام الصعود هنعملها ليه".

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وفى وقت سابق ، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، متحمسة لاستئناف مسابقة الدورى العام فى 25 يوليو المقبل وفقاً للقرار الذى أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، على أن تعود الأندية إلى التدريبات فى 20 يونيو الجارى استعداداً لاستئناف المسابقات.

وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعى على إذاعة أون سبورت: لا أعتقد أن اللجنة الخماسية غير متحمسة لعودة الدورى، على العكس تماماً هناك استعدادات لاستئناف المسابقة.

واستطرد أحمد شوبير: وزير الرياضة أعلن قرار عودة الدورى والجناينى أضاف فقط "هنمد أسبوع عن 25 يوليو مقالش أكتر من كدا".